In Kärnten sind in den vergangenen 24 Stunden 13 Personen an oder mit dem Coronavirus gestorben. Wie der Landespressedienst am Dienstag mitteilte, wurden 145 Neuinfektionen mittels PCR-Test bestätigt, dazu kommen 38 positive Antigentests. Weiter zurückgegangen ist die Zahl der Coronapatienten in den Krankenhäusern: Mit 221 waren es am Dienstag 35 weniger als noch am Tag zuvor, 15 Personen mussten auf Intensivstationen behandelt werden.