Corona - 13 weitere Todesfälle in Niederösterreichs Spitälern

Gesamtzahl auf 414 gestiegen

In Niederösterreichs Spitälern sind am Freitag 13 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben Personen im Alter von 56 bis 97 Jahren. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten in den Krankenhäusern im Bundesland stieg somit auf 414.

Als jüngstes Opfer starb ein 56 Jahre alter Mann im Landesklinikum Korneuburg. In Hollabrunn wurde das Ableben von einem 84- und einem 75-Jährigen beklagt. In Wiener Neustadt verstarben zwei Frauen im Alter von 76 und 97 Jahren, in Mödling ein 78 Jähriger und eine 91-Jährige, in St. Pölten eine 68-Jährige und eine 74 Jährige. In Mistelbach starb ein 87-Jähriger, in Scheibbs ein 92-Jähriger, in Tulln ein 78-Jähriger und in Gmünd eine 94 Jahre alte Frau.