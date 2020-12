12.986 Kontaktpersonen in Quarantäne

Der niederösterreichische Landessanitätsstab hat am Freitag 360 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden gemeldet. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen stieg im Bundesland nach Angaben des Büros von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) um 13 auf 648 an. 12.986 Kontaktpersonen befanden sich in häuslicher Quarantäne, das waren 2.222 weniger als am Donnerstag.