Corona - 130 Neuinfektionen in Tirol, 174 genesen

Vier Todesfälle - Weniger Corona-Patienten in Spitälern

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 130 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 174 Personen wieder als genesen. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten weiter auf 1.419, teilte das Land am Donnerstag mit. Vier zusätzliche Personen verstarben mit oder an dem Coronavirus. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich auf insgesamt 504.

Ebenfalls gesunken war die Zahl der Covid-Patienten in stationärer Behandlung. Am Donnerstag wurden in Tirols Krankenhäuser noch 140 Personen behandelt, damit um drei weniger als noch am Vortag. Die Zahl der Patienten, die intensivmedizinisch betreut werden mussten, blieb indes stabil bei 26.

Die meisten Fälle gab es nach wie vor im Bezirk Innsbruck-Land mit 242 Infizierten. In allen weiteren Bezirken liegen die Inzidenzzahlen bereits unter 200. In Kitzbühel etwa waren 178 Personen mit dem Coronavirus infiziert, in den Bezirken Kufstein und Schwaz jeweils 169. In Lienz waren es mit Stand Donnerstagvormittag noch 153 Infizierte, in Innsbruck 150, in Imst 129 und in Reutte 117. Am wenigsten Corona-Infizierte wurden mit 111 Personen aus dem Bezirk Landeck gemeldet. In Tirol wurden bisher 479.439 Tests durchgeführt.