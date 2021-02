Corona - 130 Neuinfektionen und drei weitere Tote in Kärnten

Sieben-Tages-Inzidenz stieg leicht auf 130

In Kärnten sind in den vergangenen 24 Stunden 130 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie der Landespressedienst Kärnten am Mittwoch mitteilte, starben seit Dienstag drei Personen am oder mit dem Coronavirus, die Zahl der Corona-Toten stieg damit auf 639. In Krankenhäusern wurden mit Stand Mittwochfrüh 86 Corona-Patienten betreut, neun von ihnen lagen auf der Intensivstation.

Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg in Kärnten leicht auf 130. Im Wochenschnitt wurden 104 Neuinfektionen pro Tag verzeichnet. Die Positivrate bei den Tests lag bei 19,3 Prozent.