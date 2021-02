Corona - 131 Neuinfektionen in Tirol

1.282 Infizierte - Lage in Spitälern weiter stabil

In Tirol wurden am Mittwochmittag 131 Corona-Neuinfektionen gemeldet, die 141 Genesungen gegenüberstehen. Das Land verwies in einer Aussendung auf 1.282 Infizierte, was einem Rückgang von elf Personen im Vergleich zum Vortag entspricht. Die Lage in den Spitälern bleibt stabil: Mit Stand Mittwochmittag wurden 129 Corona-Patienten behandelt, um zwei mehr als am Dienstag. 31 davon benötigten intensivmedizinische Betreuung, um eine Person mehr als am Vortag.

Die meisten Infizierten verzeichnete weiterhin der Bezirk Schwaz mit 275 Fällen, gefolgt vom Bezirk Lienz mit 233. Aus der bevölkerungsreichen Landeshauptstadt Innsbruck wurden nur mehr 140 Corona-Fälle gemeldet. In Tirol wurden bis dato 517.798 Tests durchgeführt.