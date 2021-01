Corona - 136 Neuinfektionen in Tirol, stabile Lage in Spitälern

1.775 Menschen aktuell infiziert

In Tirol waren mit Stand Freitagvormittag 1.775 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen 136 Neuinfektionen hinzu, 172 Menschen konnten dagegen wieder für gesund erklärt werden. In den Spitälern war die Lage weiterhin stabil: 127 Corona-Patienten mussten stationär behandelt werden, davon 32 auf den Intensivstationen - um zwei weniger als noch am Vortag, teilte das Land mit.

Indes verstarb eine weitere Person mit oder an Covid-19. Damit erhöhte sich die Zahl der Todesfälle auf 477. Am stärksten betroffen war weiterhin der einwohnerstärkste Bezirk Innsbruck-Land mit 368 Infizierten, gefolgt vom Bezirk Kufstein mit 256. Im Bezirk Landeck galten 213 Menschen als infiziert. In Tirol wurden bisher 460.462 Coronatests durchgeführt.