Corona - 136 Neuinfektionen und zwei Todesfälle in Kärnten

152 Personen im Krankenhaus, 16 auf Intensivstationen

Der Kärntner Landespressedienst hat mit Stand Sonntag (8.00 Uhr) zwei neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Damit starben bisher 550 Menschen in Kärnten mit oder an Covid-19. 136 Neuinfektionen wurden offiziell bestätigt, 119 davon mittels PCR-Test, die übrigen mit einem Antigentest. Die Zahl der Hospitalisierten ist um zehn Person auf 152 gestiegen, intensivmedizinisch betreut wurden 16 Patienten, das ist einer weniger als am Vortag.