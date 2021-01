Corona - 137 Neuinfektionen in Tirol, weniger Intensivpatienten

Insgesamt mehr Spitalspatienten

In Tirol waren mit Stand Dienstagvormittag 1.201 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Seit dem Vortag kamen 137 Neuinfektionen hinzu, 130 Menschen konnten für gesund erklärt werden. In den Spitälern waren 140 Corona-Patienten untergebracht, um sechs mehr als am Montag. Auf den Intensivstationen wurden drei Patienten weniger betreut, damit waren es 29. Zudem wurde ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus verzeichnet, insgesamt verstarben 531 mit dem Virus.

Die meisten Infektionen verzeichnete der Bezirk Schwaz mit 262 Fällen, gefolgt vom Bezirk Innsbruck-Land mit 206. Im Osttiroler Bezirk Lienz galten 176 Menschen als erkrankt. In der Landeshauptstadt Innsbruck wurden 141 Infizierte gezählt. In Tirol wurden bisher 502.860 Tests durchgeführt.