Von Donnerstag auf Freitag sind in Kärnten 137 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Laut Informationen des Landespressedienstes starb eine weitere Person an oder mit Covid-19, die Zahl der Coronatoten stieg damit auf 665. 79 Erkrankte wurden in Krankenhäusern behandelt, sieben von ihnen auf einer Intensivstation. Erneut gestiegen ist am Freitag die Sieben-Tages-Inzidenz in Kärnten, sie lag bei 151.