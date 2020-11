Corona - 14 neue Todesfälle in der Steiermark

511 Neuinfektionen

In der Steiermark sind 14 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen: Wie die Kommunikation Land Steiermark am Dienstag mitteilte, sind es nun insgesamt 338 Personen, die in der Grünen Mark mit oder an Covid-19 gestorben sind. Mit Stand Dienstag waren 12.299 aktiv Infizierte in der Steiermark, weitere 9.771 gelten als genesen. Die Zahl der Neuinfektionen lag am Montag bei 511.

Bei den neuen Todesfällen handelt es sich um acht Männer und sechs Frauen aus fast allen Bezirken. Von den steirischen Verstorbenen waren 171 Männer und 167 Frauen. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980.