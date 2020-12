Corona - 14 positive Ergebnisse bei Antigen-Testaktion im Burgenland

6.969 Untersuchungen durchgeführt

Die Gratis-Antigen-Testaktion des Landes Burgenland von Montag bis Mittwoch hat 14 positive Ergebnisse gebracht. An sieben Teststraßen seien 6.969 Untersuchungen durchgeführt worden, berichtete das Landesmedienservice am Heiligen Abend. Die jüngsten Erfahrungen sollen aufgearbeitet werden und in die Planung künftiger Aktionen mit einfließen.

Seitens des Landes Burgenland wurde bedauert, "dass nicht alle Interessierten dieses zusätzliche, wenn auch begrenzte Angebot wahrnehmen konnten". Man hoffe, dass die Nachfrage bei den regulären zweiten Massentests Mitte Jänner "ähnlich hoch sein wird".