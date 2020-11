Corona - 14 weitere Todesfälle in niederösterreichischen Spitälern

Frauen und Männer im Alter von 65 bis 94 Jahren gestorben - Gesamtzahl auf 448 gestiegen

Aus Spitälern in Niederösterreich sind am Montag 14 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zehn Männer und vier Frauen im Alter von 65 bis 94 Jahren starben mit oder an Covid-19, teilte Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur mit. Die Gesamtzahl der Todesfälle in den Krankenhäusern beträgt nunmehr 448.

Je drei Corona-Tote wurden aus Amstetten - zwei Männer (74 und 78), eine Frau (82) - und St. Pölten - ein 81-Jähriger und zwei männliche 83-Jährige - gemeldet, zwei aus Wiener Neustadt - ein 65- und ein 94-Jähriger. Weiters starben in Mistelbach eine 65-Jährige, in Waidhofen a.d. Ybbs eine 83- und in Gmünd eine 87-Jährige sowie in Tulln ein 65-Jähriger, in Baden ein 82- und in Zwettl ein 85-Jähriger.