Corona - 14 weitere Todesfälle und 266 Neuinfektionen in NÖ

8.511 Kontaktpersonen in Quarantäne - Vorregistrierung zur Impfung ab Montag

In Niederösterreich sind am Donnerstag 266 Coronavirus-Neuinfektionen registriert worden. Nach Angaben aus dem Büro von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) stieg die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 im Vergleich zum Vortag im Bundesland um 14 auf insgesamt 982. 8.511 Kontaktpersonen befanden sich in häuslicher Quarantäne. Das waren 74 weniger als am Mittwoch.

Ab kommenden Montag (18. Jänner) ist die Vorregistrierung zur Impfung gegen das Coronavirus in Niederösterreich möglich. Dies wurde auf der Internetseite www.impfung.at von Notruf Niederösterreich angekündigt.