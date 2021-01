In Kärnten sind von Sonntag auf Montag 142 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden, 113 via PCR-Test, der Rest bei Antigentests. Sechs Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben, die Gesamtzahl der Todesopfer beträgt 556. Die Zahl der Menschen, die in Spitälern behandelt werden müssen, ist um sechs auf 158 gestiegen, 17 davon werden intensivmedizinisch betreut.