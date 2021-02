Corona - 142 Neuinfektionen und zwei Todesopfer in Kärnten

Bis Donnerstag 75.874 Vormerkungen zur Impfung

In Kärnten sind von Mittwoch auf Donnerstag 142 Covid-19-Neuinfektionen registriert worden. Nach Angaben des Landespressediensts gab es zwei weitere Menschen, die an oder mit dem Coronavirus gestorben sind. Die Zahl der Todesopfer stieg damit auf 641. 90 Personen, um vier mehr als tags zuvor, mussten in Spitälern behandelt werden, davon neun auf Intensivstationen.

Für eine Corona-Schutzimpfung haben sich bis Donnerstagvormittag 75.874 Menschen auf der Impfplattform des Landes angemeldet. Diese war am vergangenen Freitag freigeschaltet worden.