Corona - 144 Neuinfektionen in Tirol, 29 Intensivpatienten

Zahl der Infizierten am Dienstag gesunken

In Tirol ist am Dienstag die Zahl der Corona-Infizierten auf 1.131 gesunken. Seit dem Vortag kamen 144 Neuinfektionen hinzu, 175 Menschen konnten gleichzeitig wieder für gesund erklärt werden. Indes verstarben fünf weitere Personen mit oder an Covid-19, insgesamt verzeichnete das Bundesland 523 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

In den Spitälern mussten 29 Corona-Patienten auf der Intensivstation behandelt werden, um fünf mehr als noch am Vortag. Insgesamt waren 153 Infizierte im Krankenhaus untergebracht. Die meisten Infektionen gab es weiterhin im einwohnerstärksten Bezirk Innsbruck-Land mit 198 Fällen, gefolgt vom Bezirk Schwaz mit 161. Im Bezirk Kitzbühel galten 157 Menschen als infiziert. In Tirol wurden bisher 490.627 Coronatests durchgeführt.