Der Kärntner Landespressedienst hat am Freitag 144 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Seit Ausbruch der Pandemie starben 623 Frauen und Männer mit oder an dem Virus, ein Todesfall kam seit Donnerstag hinzu. Aktuell gab es 1.003 bestätigte, aktive Infizierte im Bundesland. Die Situation in den Spitälern war weiterhin sehr langsam dabei, sich zu entspannen. Aktuell gab es 90 Covid-Patienten in den Krankenhäusern, neun von ihnen auf einer Intensivstation.