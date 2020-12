In Kärnten sind von Sonntag auf Montag insgesamt 147 Corona-Neuinfektionen registriert worden, 14 davon hatten einen positiven Antigentest. Fünf Menschen sind an oder mit dem Virus gestorben, die Gesamtzahl der Todesopfer beträgt damit 447. In Spitälern behandelt wurden 256 Personen, 16 davon auf Intensivstationen.