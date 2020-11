Corona - 148 Patienten auf den Intensivstationen in Oberösterreich

Noch neun freie Betten - 22 Todesfälle

In Oberösterreichs Spitälern sind am Mittwoch wie am Vortag 148 Covid-19-Patienten auf einer Intensivstation behandelt worden. Derzeit verfügt das Land über 150 Intensivplätze in den Spitälern plus einige weitere im Unfallkrankenhaus. Das Dashboard der AGES wies noch neun freie Intensiv-Betten aus. In einem letzten geplanten Ausbauschritt können noch bis zu 50 Intensiv-Behandlungsplätze dazukommen, hieß es zuletzt.

Auf den Normalstationen sind weniger Coronakranke betreut worden als am Dienstag, wobei es immer noch 895 Patienten waren, wie der Krisenstab des Landes berichtete. Von Dienstag auf Mittwoch kamen 1.385 Neuinfektionen und 22 Todesfälle - 70 bis 96 Jahre alt - dazu, darunter sechs mit etwas weiter zurückliegendem Sterbedatum. Damit waren am Mittwoch (Stand 12.00 Uhr) 10.714 Oberösterreicher mit dem Virus infiziert, 36.427 befanden sich in Quarantäne.

Annähernd gleich blieb die Zahl der Infizierten in den Seniorenheimen und Schulen. In 119 Alten- und Pflegeheimen waren 565 Mitarbeiter sowie 625 Bewohner positiv auf Covid-19 getestet. Hygieneexperten aus Spitälern besuchten am Freitag Heime und berieten das Personal dort. Die Rückmeldungen waren laut Krisenstab gut. Es habe keine gravierenden Beanstandungen, jedoch kleinere Verbesserungsvorschläge gegeben. Diese würden in den Häusern umgehend umgesetzt. An 335 Schulstandorten waren am Mittwoch 421 Schüler und 290 Lehrer Covid-19-positiv.