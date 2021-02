Corona - 149 Neuinfektionen und vier Todesopfer in Kärnten

Impfungen in Hermagor auch unter der Woche - 3.800 Immunisierungen durch ÖGK für diese Woche geplant

In Kärnten sind von Dienstag auf Mittwoch insgesamt 149 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Nach Angaben des Landespressedienstes gab es vier weitere Todesopfer, die Zahl der an oder mit Covid19 gestorbenen Menschen stieg auf 674. 89 Personen befanden sich in Spitalsbehandlung, zehn davon auf Intensivstationen.

Im Bezirk Hermagor, der derzeit vom Coronavirus besonders stark betroffen ist, führt die Österreichische Gesundheitskasse ÖGK in Absprache mit dem Land Kärnten am (heutigen) Mittwoch und am Donnerstag weitere Impfungen von über 80-Jährigen durch. Das erklärte die ÖGK in einer Aussendung. Rund 300 Personen sollen immunisiert werden, womit fast alle über 80-Jährigen, die sich für die Impfung angemeldet haben, zumindest eine Teilimpfung bereits erhalten haben werden.

Insgesamt führt die ÖGK in Kärnten mehr als 3.800 Impfungen durch. In den Bezirken Völkermarkt, Feldkirchen, Wolfsberg, Spittal an der Drau und St. Veit an der Glan wird am 27. Februar wieder in den Kundenservicestellen der Österreichischen Gesundheitskasse geimpft. In Klagenfurt erhalten an diesem Samstag rund 1.150 Personen und in Villach rund 660 Personen die erste Teilimpfung.