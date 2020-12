152 Personen auf Intensivstationen

Über insgesamt 29 Todesfälle - 15 aktuelle und 14 Nachmeldungen - im Zusammenhang mit Covid-19 hat das Land Oberösterreich am Dienstag berichtet. Die Betroffenen waren zwischen 54 und 95 Jahre alt. Damit sind bisher 656 Personen mit oder an dem Virus gestorben. Die Zahl der Neuinfektionen lag bei 593, damit waren (Stand 12.00 Uhr) 6.998 Menschen im Bundesland Corona-positiv. 852 lagen in Spitälern auf Normal- und 152 auf Intensivstationen.