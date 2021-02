Corona - 15 Anzeigen bei Demo für Jennersdorfer Amtsärztin

Wegen Nichttragens eines Mund-Nasen-Schutzes - 70 Personen demonstrierten gegen Dienstfreistellung

Bei einer Demonstration gegen die Dienstfreistellung der Jennersdorfer Amtsärztin hat es am Mittwoch 15 Anzeigen gegeben. Circa 70 Personen hätten an der angemeldeten Demo gegen die Dienstfreistellung der Ärztin, die bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Oberwart eine Rede gehalten hatte, teilgenommen. Alle 15 Anzeigen erfolgten wegen Nichttragens eines Mund-Nasen-Schutzes, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit.

Die Demonstration habe von 9.00 bis 10.00 Uhr in Jennersdorf stattgefunden. Laut Polizei gab es Transparente, Flugzettel und Ansprachen. Abseits der Anzeigen sei es zu keinen weiteren Zwischenfällen gekommen.