Corona - 15 Todesfälle in Oberösterreich

Land Oberösterreich gibt zusätzliche 20.000 Grippeimpfdosen an Apotheken und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen ab

Oberösterreich hat am Mittwoch von 15 Todesfällen im Zusammenhang mit Covid-19 berichtet. Es handelt sich jeweils um Todesfälle am Dienstag oder Mittwoch. Die Betroffenen waren zwischen 63 und 89 Jahre alt. Am Dienstag waren zusammen mit nachgemeldeten Todesfällen insgesamt 18 veröffentlicht worden.

Die Zahl der Neuinfektionen lag am Mittwoch in Oberösterreich bei 1.700, am Tag davor waren es 1.230 gewesen. Damit sind aktuell (Stand 12.00 Uhr) 13.755 Personen infiziert, am Vortag waren es 13.637. Damit ist die Zahl der aktiven Fälle nach Rückgängen in den vergangenen Tagen wieder leicht gestiegen. Die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) kündigte an, das Land Oberösterreich künftig beim Contact-Tracing zu unterstützen.

Das Land Oberösterreich wird von jetzt zusätzlich gelieferten 20.000 Grippeimpfdosen rund 17.000 an die Apotheken weitergegeben, um die dortigen Wartelisten weiter abbauen zu können. Rund 3.000 werden für die Mitarbeiter in den oö. Alten- und Pflegeheimen und Einrichtungen nach dem Chancengleichheitsgesetz verwendet, kündigten LH-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) als Gesundheitsreferentin und Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) in einer Presseaussendung am Mittwoch an. Damit soll die Gefahr einer Doppelbelastung durch Corona und Grippe verringert werden.

In Oberösterreich sind heuer insgesamt 200.000 Dosen bestellt worden, im Vorjahr waren es 50.000. Sie sind unter anderem für zum Teil kostenlose Impfaktionen bei Personen über 65, für Kinder, die als Multiplikatoren gelten, sowie für Lehrer und Spitalpersonal geplant. Neben der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) und der Apothekerkammer hat erstmals auch das Land selbst Impfstoff selbst bei der Bundesbeschaffungsagentur geordert.