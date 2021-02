Corona - 151 Neuinfektionen und ein weiterer Todesfall in Kärnten

Steigende Fallzahlen zehn Tage nach Lockdown-Lockerungen

Zehn Tage nach den Lockdown-Lockerungen ziehen die Neuinfektionen in Kärnten offenbar an. Am Mittwoch meldete der Kärntner Landespressedienst 151 Neuinfektionen, der bisheriger Februar-Höchstwert. Die Zahl der (bekannten) aktiven Fälle stieg auf 1.041 - erstmals im Februar vierstellig. Zu Beginn des Monats lag man noch deutlich unter 900. Der Sieben-Tages-Schnitt stieg auf 114 tägliche Neuinfektionen, die Sieben-Tages-Inzidenz auf 142.

Ein neuer Todesfall wurde am Mittwoch gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben damit 662 Kärntnerinnen und Kärntner mit oder an Covid-19. In den Krankenhäusern gab es wieder mehr Patienten als zuletzt. 82 Corona-Kranke lagen in einem Kärntner Spital, sieben von ihnen wurden intensivmedizinisch betreut.