Corona - 153 Neuinfektionen und vier Tote in Kärnten

Wieder etwas weniger Spitalspatienten, aber Jänner-Höchststand bei Auslastung von Intensivbetten

Der Landespressedienst Kärnten hat am Dienstag 153 Coronavirus-Neuinfektionen und vier neue Todesfälle von Infizierten gemeldet. Damit sind 560 Kärntnerinnen und Kärntner seit Ausbruch der Pandemie mit oder an dem Virus gestorben. Der Sieben-Tages-Schnitt bei den Neuinfektionen (PCR und Antigentests zusammen) lag bei 180. Von den Neuinfektionen am Dienstag wurden 84 mit einem PCR-Test und 69 mit einem Antigentest bestätigt.

Die Anzahl der aktuell Infizierten war zuletzt leicht rückläufig, mit Stand Dienstagfrüh gab es 1.446 bestätigte und statistisch erfasste Corona-Fälle im Bundesland. Nach einigen Tagen mit steigenden Hospitalisierten-Zahlen war deren Anzahl am Dienstag wieder niedriger. 136 Covid-Patienten wurden nun in einem Krankenhaus behandelt, 19 von ihnen lagen auf einer Intensivstation. Bei der Auslastung der Intensivbetten bedeutete das den bisherigen Jänner-Höchststand.