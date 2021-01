In Kärnten sind in den vergangenen 24 Stunden insgesamt 159 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Laut Landespressedienst wurden 113 Neuinfektionen mittels PCR-Test festgestellt, dazu kamen 46 positive Antigentests. Zwei weitere Personen starben am oder mit dem Coronavirus, die Zahl der Coronatoten in Kärnten stieg damit auf 527. Unverändert bei 127 blieb die Zahl der Covid-19-Patienten, die in Kärntner Spitälern behandelt werden müssen.