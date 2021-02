Corona - 16 Fälle in Wiener Schule, Britische Mutation nachgewiesen

Krisenstab der Stadt: Volksschüler nun im Homeschooling

In einer Volksschule in Wien-Hietzing gibt es einen großflächigeren Corona-Ausbruch mit der britischen Mutation. Insgesamt wurden dort bisher 16 Infektionen - vier beim Lehrpersonal und zwölf bei den Schülern - nachgewiesen, hieß es am Mittwoch in einem Online-Bericht auf "heute.at". Die Kinder wie auch die Lehrer seien heute nach Hause geschickt worden. Ab dem morgigen Donnerstag finde Homeschooling statt.

Ausgangspunkt war eine Pädagogin, die sich vergangene Woche nach Krankheitssymptomen testen ließ, bestätigte ein Sprecher des medizinischen Krisenstabes der Stadt den "heute.at"-Bericht. Bis Ende der vergangenen Woche kam es in einer Klasse zu sechs weiteren Fällen innerhalb der Schülerschaft. "Es wurde schon sequenziert. Es handelt sich um die britische Variante", so der Krisenstab-Sprecher.

Die Testung der Schülerinnen und Schüler und des Lehrpersonals am heutigen Mittwoch habe dann neun weitere Corona-Infektionen zum Vorschein gebracht. "Da die Fälle auf mehrere Klassen aufgeteilt sind, hat man sich entschlossen, die Schüler ins Distance-Learning zu schicken", berichtete der Sprecher der APA weiters.