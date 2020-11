Corona - 16 Todesfälle in OÖ aber gesamt rückläufige Zahlen

1.198 Infizierte weniger zum Vortag - Land führt österreichweit aber mit 928 Neuerkrankten

16 neue Todesfälle mit dem Coronavirus hat der Krisenstab des Landes Oberösterreich am Sonntag gemeldet, ebenso wie 928 Neuinfektionen. Auch wenn es im Bundesland gesamt 12.136 Erkrankte gab (Stand 12.00 Uhr) und damit 1.198 weniger als am Vortag, führte das Land österreichweit ein weiteres Mal bei den neu hinzugekommenen Infektionen.

Zwischen 67 und 90 Jahren alt waren die verstorbenen Personen, die neu gemeldet wurden. Gesunken ist die Zahl auch in den Schulen, wo derzeit 460 Schüler und 279 Lehrer am Virus laborieren. In den 119 betroffenen Alters- und Pflegeheimen war die Zahl der infizierten Mitarbeiter mit 569 gering niedriger, jene der Bewohner mit 648 Fällen etwas höher.

Mit 889 Patienten auf Normalstation blieb die Zahl im Vergleich zum Vortag gleich. 132 Menschen (einer mehr als am Vortag) wurden am Sonntag auf einer Intensivstation betreut.