Corona - 16 Verstorbene über das Wochenende in der Steiermark

Bisher 1.438 Todesopfer in Zusammenhang mit Coronavirus - Sieben-Tages-Inzidenz in Graz am geringsten

In der Steiermark sind bis Sonntagmitternacht 194 Neuinfektionen von Personen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Über das Wochenende vom 8. bis 10. Jänner stieg die Zahl jener Menschen, die mit dem Virus infiziert waren und verstarben, um 16. Dabei handelt es sich zumeist um Nachmeldungen ins Epidemiologische Meldesystem (EMS). Mit Stand Montag, 7.00 Uhr waren in der Steiermark 1.438 Personen im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben, teilte die Landeskommunikation mit. Weiters wurden 3.143 aktiv mit dem Coronavirus Infizierte und 40.464 Genesene gemeldet. In der Sieben-Tages-Inzidenz (pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner) der Neuinfektionen lag der Bezirk Liezen mit 296 Neuerkrankten an der Spitze. Die geringste Sieben-Tages-Inzidenz gab es in Graz mit 126.