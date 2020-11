Corona - 16 weitere Todesfälle im Bundesland Salzburg

Zahl der Toten in Zusammenhang mit Covid-19 auf 84 gestiegen - 218 Corona-Patienten in den Spitälern, davon 24 auf Intensivstation

Die Gesundheitsbehörden im Bundesland Salzburg haben am Mittwoch 16 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 in den vergangenen 48 Stunden gemeldet. Wie das Landesmedienzentrum informierte, ist damit die Gesamtzahl der Todesfälle in Zusammenhang mit Corona auf 84 gestiegen. Altersangaben über die zuletzt Verstorbenen lagen vorerst nicht vor.

Bisher wurden 15.700 Personen in Stadt und Land Salzburg positiv auf das Coronavirus getestet, allein seit gestern Vormittag wurden 637 Neuinfektionen registriert. Aktuell infiziert sind laut EMS 6.452 Personen, das ist ein Plus von 108. Derzeit sind 5.754 Personen als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne oder verkehrsbeschränkt.

Die Zahl der Corona-Patienten in den Krankenhäusern steigt weiter an. Laut Landesmedienzentrum befinden sich aktuell 218 Covid-19-Patienten im Spital, 24 davon auf der Intensivstation. Zum Vergleich: Gestern wurden 208 Corona-Patienten in den Spitälern betreut, davon 27 auf der Intensivstation. Derzeit stehen im Bundesland Salzburg insgesamt 138 Intensivbetten zur Verfügung, 83 davon sind mit Nicht-Covid-Patienten belegt, 24 mit Covid-Patienten. "Damit stehen noch 31 Intensivbetten zur Verfügung, 17 davon sind für Covid-Patienten vorgesehen".

Was die Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus betrifft, so sind im Pongau 32 Personen gestorben, im Flachgau 21, im Pinzgau zehn, im Tennengau und in der Stadt Salzburg jeweils neun und im Lungau drei.