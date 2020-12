Corona - 16 weitere Todesfälle in Niederösterreichs Krankenhäusern

Jüngster Patient war 37 Jahre alt - Gesamtzahl auf 536 gestiegen

Aus niederösterreichischen Krankenhäusern sind am Montag 16 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Sechs Frauen und zehn Männer starben mit oder an Covid-19, teilte Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur (LGA) mit. In Spitälern im Bundesland sind bisher 536 Corona-Tote gezählt worden.

Der jüngste Patient war erst 37 Jahre alt. Er starb laut LGA im Landesklinikum Baden, ein 52-Jähriger in Tulln. Vier Todesfälle wurden aus Mödling gemeldet. Es handelte sich um eine 71-Jährige und um Männer im Alter von 81, 88 sowie 91 Jahren. Drei Corona-Tota in Krems waren eine 87-Jährige und ein 76- sowie ein 78-Jähriger. Weiters starben eine Frau und ein Mann (85 und 81) in St. Pölten, eine 93-Jährige in Amstetten, eine 64-Jährige in Lilienfeld, ein 87-Jähriger in Neunkirchen, eine 89-Jährige in Stockerau (Bezirk Korneuburg) und ein 69-Jähriger in Wiener Neustadt.