Am gestrigen Montag sind in der Steiermark 361 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Laut Landeskommunikation gibt es in der Steiermark insgesamt 10.697 aktiv Infizierte. 16 Personen starben in den vergangenen 24 Stunden am oder mit dem Coronavirus, die Zahl der Coronatoten stieg damit auf 669.