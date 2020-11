Corona - 160 Neuinfektionen in Südtirol, 16 Todesfälle

11.656 Menschen aktuell infiziert - 40 Covid-Patienten auf Intensivstation

In Südtirol waren mit Stand Dienstagvormittag 11.656 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. In den vergangenen 24 Stunden kamen bei 1.410 untersuchten Abstrichen 160 Neuinfektionen hinzu, die mittels PCR-Test - und nicht wie beim Massentest via Antigentest - ermittelt wurden. Zudem musste die autonome Provinz 16 weitere Todesfälle verzeichnen. Damit verstarben bisher 490 Menschen mit oder an Covid-19, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb mit.

In den Spitälern wurden 315 Covid-Patienten auf der Normalstation versorgt, 40 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In Privatkliniken waren 144 Infizierte untergebracht, in den Einrichtungen in Gossensaß und Sarns waren es 86. Indes galten 399 Mitarbeiter des Sanitätsbetriebes als infiziert sowie vier Basis- und Kinderbasisärzte. In Südtirol wurden bisher 297.388 Abstriche untersucht.