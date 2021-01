Corona - 160 Neuinfektionen und zwei Todesfälle in Kärnten

Wieder mehr Patienten in Spitälern

Der Kärntner Landespressedienst hat am Montag 160 Corona-Neuinfektionen gemeldet. 118 wurden mittels PCR-Test bestätigt, 42 via Antigentest. Aktuell gab es laut der offiziellen Statistik 1.390 Infizierte im Land. Zwei neue Todesfälle wurden gemeldet. Damit stieg die Anzahl der Kärntnerinnen und Kärntner, die mit bzw. an Covid-19 gestorben sind, auf 529.

In den Krankenhäusern gab es wieder etwas mehr Corona-Patienten. 120 Menschen wurden stationär behandelt, 15 weitere lagen auf einen Intensivstation.