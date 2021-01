Corona - 162 Neuinfektionen und zehn Todesfälle in Tirol

181 Genesungen in den vergangenen 24 Stunden - Gesamtzahl der aktiv Infizierten auf 1.272 weiter gesunken

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 162 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bekannt worden. Zehn weitere Menschen starben an oder mit dem Virus. 181 Personen wurden laut Aussendung des Landes für gesund erklärt. Damit sank die Gesamtzahl der aktiv mit dem Coronavirus Erkrankten auf 1.272. Auf den Intensivstationen mussten 24 Corona-Patienten behandelt werden, insgesamt waren 132 - sechs weniger als am Vortag - in den Spitälern untergebracht.

Im einwohnerstärksten Bezirk Innsbruck-Land wurden 220 Menschen als infiziert geführt, im Bezirk Kitzbühel waren es 191, im Bezirk Schwaz 166. In der Landeshauptstadt Innsbruck waren 133 Menschen aktuell corona-positiv.