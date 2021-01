Corona - 163 Neuinfektionen in Südtirol, 319 positive Antigentests

Sechs weitere Todesfälle

In Südtirol sind in den vergangenen 24 Stunden 163 Personen mittels PRC-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden. Damit stieg die Zahl der jemals positiv Getesteten auf 30.877, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb am Freitag mit. Zudem wurden 319 Personen mittels Antigentests ebenfalls positiv getestet. Indes gab es sechs weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus, die Anzahl der Todesfälle stieg damit auf 769.

Auf den Normalstationen der Südtiroler Krankenhäuser wurden 205 Covid-Patienten versorgt. 25 Patienten benötigten intensivmedizinische Behandlung. 152 Personen waren in Privatkliniken untergebracht und 15 in der Einrichtung in Gossensaß. 18.757 Personen galten bereits wieder als genesen, um 57 mehr als am Vortag. In Südtirol wurden bisher 373.746 PCR-Tests durchgeführt.