Corona - 164 Neuinfektionen und 5 Todesfälle am Samstag

Zahl der Intensivpatienten bei 22 relativ stabil

In Vorarlberg hat sich die Zahl der Todesopfer mit einem positiven Covid-19-Testergebnis innerhalb der vergangenen 24 Stunden um fünf auf 184 erhöht. Das geht aus dem amtlichen Dashboard des Landes am Sonntagmorgen hervor. Die Situation in den Spitälern Vorarlbergs war stabil.

164 Neuinfektionen standen 147 Genesenen gegenüber, so dass aktuell mit 2.027 wieder etwas mehr aktive Coronafälle registriert waren. Sechs Personen mussten am Samstag aufgrund ihres Erkrankungsgrades in einem Spital aufgenommen werden, vier Patienten konnten entlassen werden. Von den insgesamt 110 Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern lagen 22 auf einer Intensivstation, um einer mehr als am Samstag.