In Kärnten sind von Freitag auf Samstag 165 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Laut Landespressedienst starben im selben Zeitraum zwei weitere Personen an oder mit Covid-19, die Gesamtzahl der Toten stieg damit auf 679. 85 Coronapatienten mussten im Krankenhaus behandelt werden, zwölf von ihnen auf der Intensivstation. Die Sieben-Tages-Inzidenz stieg in Kärnten weiter an, mit Samstag lag sie bei 175. Aktiv infiziert waren 1.341 Kärntner.