Corona - 166 Neuinfektionen in Tirol, zwei Todesfälle

Zahl der Hospitalisierten stabil

In Tirol sind in den vergangenen 24 Stunden 166 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Im selben Zeitraum galten 476 Personen wieder als genesen. Damit sank die Zahl der aktuell Infizierten auf 3.046, teilte das Land am Mittwoch mit. Indes verstarben zwei weitere Personen - ein 62-Jähriger und ein 73-Jähriger - mit oder an dem Coronavirus. Die Anzahl der Todesfälle erhöhte sich damit auf 384.

In einem Wohn- und Pflegeheim im Bezirk Imst lagen 19 positive Antigen-Testergebnisse für Bewohner und für 15 der 20 Mitarbeiter vor, informierte das Land. Die Antigen-Testergebnisse sollen nun mittels PRC-Tests überprüft werden. "Diese aktuellen Zahlen zeigen einmal mehr, wie wichtig es ist, dass regelmäßig Querschnittstestungen in den Wohn- und Pflegeheimen - ein besonders sensibler Bereich - durchgeführt werden", sagte Elmar Rizzoli vom Corona-Einsatzstab des Landes.

Die Zahl der hospitalisierten Corona-Patienten blieb indes relativ stabil. 326 Patienten mussten stationär behandelt werden, um drei mehr als am Vortag. 66 Personen benötigten intensivmedizinische Behandlung, eine Person weniger als am Vortag.

Die meisten Fälle gab es mit 729 im Bezirk Innsbruck-Land. Dahinter folgten die Bezirke Schwaz mit 454 Fällen und Innsbruck mit 415 Infizierten. In Tirol wurden bisher 422.902 Tests durchgeführt.