Corona - 17.000 mehr Tote in Tschechien als im Jahr davor

Arbeitslosigkeit in Tschechien bei 7,4 Prozent Die Arbeitslosenrate in Tschechien betrug Ende Juni 7,4 Prozent und war damit um 0,1 Prozent höher als vor einem Jahr. Im Vergleich zum Mai 2014 ist sie um 0,1 Prozent gesunken. Dies teilte das Arbeitsministerium in Prag mit. In dem Land mit 10,5 Millionen Einwohnern waren Ende Juni 537.179 Menschen auf Jobsuche.