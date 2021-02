17 Jugendliche haben am Montagabend in und vor einem geschlossenen Lokal in der Bregenzer Rheinstraße eine Party gefeiert. Zeugen riefen gegen 22.00 Uhr die Polizei, die die Burschen und Mädchen "auf die aktuelle Lage aufmerksam machten" und die Party auflöste, berichtete die Exekutive am Dienstag. Alle Anwesenden hätten sich einsichtig gezeigt und den Veranstaltungsort verlassen, hieß es. Sie werden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.