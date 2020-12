Corona - 17 neue Todesfälle in der Steiermark

Deutlicher Rückgang der Sterbefälle mit Stand Mittwoch - Aktuell 11.616 aktiv mit dem Corona-Virus Infizierte und 19.937 Genesene

In der Steiermark waren am Mittwoch in der Früh 11.616 aktiv mit dem Coronavirus Infizierte und 19.937 Genesene bekannt, wie die Landeskommunikation mitteilte. Es wurden 17 neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Dies ist signifikant weniger als in den vergangenen Tagen mit 44 bzw. 43 Todesopfern. 581 Personen sind in der Steiermark bisher an oder mit dem Coronavirus verstorben. Bis Dienstag-Mitternacht wurden insgesamt 593 Neuinfektionen gemeldet.

Von den steirischen Verstorbenen waren 299 Männer und 282 Frauen. Das älteste Todesopfer war Jahrgang 1919, der jüngste Verstorbene war Jahrgang 1980.