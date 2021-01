Corona - 174 Neuinfektionen in Südtirol seit dem Vortag

23 Corona-Patienten auf Intensivstation

In Südtirol sind seit Mittwoch 174 Personen mittels PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden. 199 Antigentests brachten ebenfalls ein positives Ergebnis hervor, teilte der Südtiroler Sanitätsbetrieb Donnerstagmittag mit. 236 Menschen konnten dagegen wieder für gesund erklärt werden.

Die autonome Provinz verzeichnete indes acht weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus. Auf den Normalstationen in den Spitälern mussten 212 Corona-Patienten behandelt werden, 23 benötigten intensivmedizinische Betreuung. In Privatkliniken waren 151 Betroffene untergebracht, in der Einrichtung in Gossensaß wurden zwölf Infizierte betreut. In Südtirol wurden bisher 386.047 PCR-Tests durchgeführt.