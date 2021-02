Corona - 175 Neuinfektionen und zwei Todesfälle in Kärnten

Bisherige Februar-Rekordwerte bei neuen Infektionen und bei aktuell Infizierten

Der Kärntner Landespressedienst hat am Donnerstag den bisherigen Februar-Rekordwert an täglichen Neuinfektionen gemeldet: 175 neue Coronavirus-Infektionen sind innerhalb von 24 Stunden registriert worden. Der Sieben-Tages-Durchschnitt stieg damit auf 125, die Sieben-Tages-Inzidenz auf 155, jeweils berechnet auf Basis der täglich veröffentlichten Zahlen. Wieder starben zwei Menschen im Bundesland mit oder an Covid-19, seit Ausbruch der Pandemie waren es nun 676.

Aktuell gab es 1.262 bekannte Coronavirus-Infizierte im Bundesland, ebenfalls ein Höchststand im Monat Februar. Zuletzt lag Kärnten Mitte Jänner in diesem Bereich, Anfang Februar waren es deutlich unter 900. Die Situation in den Krankenhäusern hat sich innerhalb der vergangenen Tage leicht verschlechtert. Mit Stand Donnerstagfrüh waren 89 Patienten in Spitalsbehandlung, elf von ihnen lagen auf einer Intensivstation.