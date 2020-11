Corona - 178 Neuinfektionen im Burgenland

Zahl der aktiv Infizierten gesunken - 111 Covid-19-Patienten in Spitälern

Im Burgenland sind am Dienstag 178 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Weil gleichzeitig 189 Personen neu genesen sind, sank die Zahl der aktiv Infizierten um elf auf 2.184, teilte der Koordinationsstab Coronavirus mit. 111 Covid-19-Patienten werden derzeit im Spital behandelt, das sind zwei mehr als am Montag. 16 Erkrankte befinden sich in intensivmedizinischer Behandlung.

Die Zahl der Personen unter behördlich angeordneter Quarantäne stieg im Vergleich zum Vortag um fünf auf 3.344. Insgesamt wurden im Burgenland bisher 5.516 bestätigte Coronavirus-Fälle registriert. 3.277 Menschen gelten als genesen.