Corona - 179 Infizierte bei Schnelltests

Über 11.650 haben bisher teilgenommen - Fünf Tote am Donnerstag gemeldet

In Salzburg haben sich bis Mittwoch mehr als 11.650 Personen an den zehn Schnelltest-Stationen auf Covid-19 testen lassen. 179 davon waren positiv, informierte das Rote Kreuz. Insgesamt wurden im Bundesland am Donnerstag 296 Neuinfektionen gemeldet, die Zahl der aktiv Infizierten lag bei 2.176 - das ist um einer weniger als am Tag zuvor. Die Zahl der Todesfälle stieg um fünf auf 306, die zuletzt gemeldeten Verstorbenen waren zwischen 63 und 101 Jahre alt.