Corona - 18.000 Neuinfektionen in Deutschland

Robert-Koch-Institut: Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 115,3 - 859 weitere Todesfälle

Das Robert-Koch-Institut meldet 17.862 neue Corona-Fälle binnen 24 Stunden in Deutschland. Das sind rund 4.500 Ansteckungen weniger als am vorigen Freitag, womit die Zahl der Neuinfektionen im Wochenvergleich erneut sinkt. 859 weitere Menschen starben in Verbindung mit dem Virus. Damit stieg die Zahl der Todesfälle über die Schwelle von 50.000.

Die Sieben-Tage-Inzidenz geht weiter zurück auf 115,3 zurück von zuletzt 119. Das ist der niedrigste Wert seit dem 1. November. Bund und Länder streben an, den Wert der binnen sieben Tagen gemeldeten Ansteckungen pro 100.000 Einwohner auf unter 50 zu drücken, um das Virus unter Kontrolle zu bringen und das Gesundheitssystem zu entlasten.

Insgesamt sind nun in Deutschland über 2,106 Millionen Ansteckungen bestätigt und 50.642 Todesfälle in Verbindung mit dem Virus registriert.