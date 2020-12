In Kärnten sind in den vergangenen 24 Stunden 18 weitere Personen an oder mit Covid-19 gestorben. Laut Landespressedienst stieg damit die Gesamtzahl der Corona-Toten in Kärnten auf 228. Seit Montagfrüh wurden 195 Neuinfektionen mittels PCR-Tests festgestellt, dazu kamen 112 bestätigte Fälle aus Antigentests. Um elf auf insgesamt 415 gesunken ist die Zahl der Covid-19-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. 33 von ihnen sind auf der Intensivstation.