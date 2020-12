Corona - 18 weitere Todesfälle in niederösterreichischen Spitälern

Personen im Alter von 53 bis 93 Jahren verstorben - Gesamtzahl stieg auf 466

Aus niederösterreichischen Spitälern sind am Dienstag 18 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet worden. Zwölf Frauen und sechs Männer im Alter von 53 bis 93 Jahren starben mit oder an Covid-19, teilte Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur mit. Die Gesamtzahl der Todesfälle in den Krankenhäusern stieg somit auf 466.

Im Landesklinikum Mödling starben Frauen im Alter von 80, 88 und 93 Jahren. In Krems musste das Ableben einer 78-Jährigen und einer 77-Jährigen beklagt werden. In Wiener Neustadt verstarb ein 91-Jähriger und eine 81-Jährige, in St. Pölten eine 71-Jährige und eine 84 Jahre alte Frau. In Amstetten starb eine 78-Jährige, in Neunkirchen ein 84-Jähriger, in Scheibbs eine 88-Jährige, in Horn ein 80-Jähriger, in Tulln eine 81-Jährige, in Lilienfeld ein 53 Jahre alter Mann, in Gmünd ein 88-Jähriger, in Waidhofen an der Thaya ein 65-Jähriger und in Zwettl eine 59 Jahre alte Frau.